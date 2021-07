Vaccini, i medici scalpitano: 'Siamo lasciati all'oscuro'. E la polemica si accende sugli elenchi promessi: 'Dove sono?' (Di lunedì 19 luglio 2021) FERMO - 'Come facciamo a convincere i non vaccinati a vaccinarsi, se non sappiamo chi ha fatto il vaccino e chi no?'. L'interrogativo lo pone Paolo Misericordia. Replica a distanza al direttore del ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 19 luglio 2021) FERMO - 'Come facciamo a convincere i non vaccinati a vaccinarsi, se non sappiamo chi ha fatto il vaccino e chi no?'. L'interrogativo lo pone Paolo Misericordia. Replica a distanza al direttore del ...

