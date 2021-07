Vaccini Covid, passa l’emendamento M5s sulla licenza obbligatoria. Garattini: “Falso che senza brevetti non si farà ricerca” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Sono felice di darvi una notizia che ho avuto qualche minuto fa: con un emendamento è stata introdotta la licenza obbligatoria. Salvo cataclismi, che mi auguro non avvengano, il nostro ordinamento avrà finalmente questo strumento”. Giulia Grillo, deputata 5S ed ex ministra della Salute, lo ha annunciato in apertura del convegno “Licenze obbligatorie, l’Italia è pronta?” organizzato dal M5S alla Camera. La modifica al decreto Recovery prevede che il governo possa obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto su medicinali o Vaccini considerati essenziali per la salute a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Sono felice di darvi una notizia che ho avuto qualche minuto fa: con un emendamento è stata introdotta la. Salvo cataclismi, che mi auguro non avvengano, il nostro ordinamento avrà finalmente questo strumento”. Giulia Grillo, deputata 5S ed ex ministra della Salute, lo ha annunciato in apertura del convegno “Licenze obbligatorie, l’Italia è pronta?” organizzato dal M5S alla Camera. La modifica al decreto Recovery prevede che il governo possa obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto su medicinali oconsiderati essenziali per la salute a concederne l’uso ad altri soggetti qualora si trovi ad ...

