Vacanze, il green pass non basta. Turisti in partenza per la Grecia bloccati a Malpensa: non avevano il Plf – Ecco come funziona (Di lunedì 19 luglio 2021) Senza il passenger Locator Form (Plf) niente Vacanze. È quanto accaduto ad una coppia di viaggiatori diretti in Grecia e costretti a fermarsi a proprie spese a Malpensa in attesa della compilazione del modulo per gli spostamenti all’estero. Ma non è il solo caso, perché negli aeroporti italiani in queste ore regna il caos. I cittadini che devono raggiungere le località di villeggiatura lamentano disagi causati dalla mancanza di informazioni e da indicazioni contraddittorie sulle procedure burocratiche da compiere per potersi imbarcare e raggiungere destinazioni estere. come riportato dal Corriere della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Senza ilenger Locator Form (Plf) niente. È quanto accaduto ad una coppia di viaggiatori diretti ine costretti a fermarsi a proprie spese ain attesa della compilazione del modulo per gli spostamenti all’estero. Ma non è il solo caso, perché negli aeroporti italiani in queste ore regna il caos. I cittadini che devono raggiungere le località di villeggiatura lamentano disagi causati dalla mancanza di informazioni e da indicazioni contraddittorie sulle procedure burocratiche da compiere per potersi imbarcare e raggiungere destinazioni estere.riportato dal Corriere della ...

