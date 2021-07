Vacanze e controlli col Telelaser sulla Pontina, attenzione alle postazioni mobili: il calendario fino al 25 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Telelaser sulla Pontina, nuovi controlli sulla statale 148. Mentre le partenze per le Vacanze entrano nel vivo la Polizia Stradale intensifica i rilevamenti dell’alta velocità sulle arterie più trafficate avvalendosi delle postazioni mobili. Giorno per giorno è possibile conoscere dove sono posizionati gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. L’elenco degli autovelox è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021), nuovistatale 148. Mentre le partenze per leentrano nel vivo la Polizia Stradale intensifica i rilevamenti dell’alta velocità sulle arterie più trafficate avvalendosi delle. Giorno per giorno è possibile conoscere dove sono posizionati gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli autosti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. L’elenco degli autovelox è ...

Advertising

CorriereCitta : Vacanze e controlli col Telelaser sulla Pontina, attenzione alle postazioni mobili: il calendario fino al 25 luglio - infoitinterno : Nuova ordinanza in arrivo in Veneto, Zaia: controlli anti Covid ai viaggiatori «negli aeroporti e al porto». Anche… - infoitinterno : Covid in Veneto, stretta sui controlli: tamponi a chi rientra dalle vacanze - infoitinterno : Zaia al lavoro per un’ordinanza anti-Covid per rafforzare i controlli in porti e aeroporti: “Anche per chi rientra… - andvaccaro : RT @Open_gol: La variante Delta irrompe in vacanza in tutta Europa. Nelle principali località turistiche torna il coprifuoco: e anche le Re… -