Usa, Casa Bianca: "Nostro obiettivo è chiudere Guantanamo" (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 39 i detenuti ancora presenti nel carcere. Di questi, 10 possono essere trasferiti in un paese che ne garantisca la stretta sorveglianza e 17 possono essere ammessi alla revisione periodica Leggi su rainews (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 39 i detenuti ancora presenti nel carcere. Di questi, 10 possono essere trasferiti in un paese che ne garantisca la stretta sorveglianza e 17 possono essere ammessi alla revisione periodica

