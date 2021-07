Uruguay, dramma nel campionato di calcio: si è suicidato un calciatore (Di lunedì 19 luglio 2021) A sei mesi dalla scomparsa di Santiago Garcia, un calciatore militante nel campionato di calcio in Uruguay si è suicidato. Il mondo del calcio in Uruguay è sotto choc. Si è suicidato Williams Martinez, difensore 38enne del Villa Teresa. Secondo quanto riportato dai media locale, l’uomo sarebbe stato trovato privo di vita nel proprio appartamento L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) A sei mesi dalla scomparsa di Santiago Garcia, unmilitante neldiinsi è. Il mondo delinè sotto choc. Si èWilliams Martinez, difensore 38enne del Villa Teresa. Secondo quanto riportato dai media locale, l’uomo sarebbe stato trovato privo di vita nel proprio appartamento L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lupiscitelli : @Steve__Carboni @marifcinter Anche Vecino è titolare inamovibile dell'Uruguay, ma per quanto gli voglia bene, non è… - UggeriRoberto : Proprio ieri pensavo al “Maracanazo”, il “dramma” sportivo dei brasiliani quando persero in casa il mondiale con l’… - giangolz : @rallegriamoci @carlopiana Sono situazioni differenti. Il Maracanazo è una grande delusione dovuta al fatto che l’U… -