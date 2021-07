Uomo minaccia il suicidio in un appartamento a Bari: la ex chiama il 113, salvato da Polizia e 118 (Di lunedì 19 luglio 2021) I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in un abitazione a Bari dove hanno sventato un tentativo di suicidio. L'allarme è stato dato, attraverso una telefonata al 113, dalla ex moglie dell'Uomo, ... Leggi su baritoday (Di lunedì 19 luglio 2021) I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in un abitazione adove hanno sventato un tentativo di. L'allarme è stato dato, attraverso una telefonata al 113, dalla ex moglie dell', ...

