Uomini e Donne, Eugenia Rigotti svela cosa pensa di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto (Di lunedì 19 luglio 2021) La giovane Eugenia Rigotti è stata sicuramente una delle protagoniste della scorsa edizione di Uomini e Donne. Il suo percorso con l’ex tronista Massimiliano Mollicone ha appassionato i telespettatori. Il loro rapporto è stato molto forte, caratterizzato da una forte attrazione mentale e da parecchi scontri. La stessa Maria De Filippi ha sempre mostrato una particolare attenzione nei confronti dell’ex corteggiatrice, aiutandola spesso a riflettere sulle reali intenzioni del tronista. Massimiliano infatti ha seguito il suo cuore scegliendo la rivale Vanessa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 luglio 2021) La giovaneè stata sicuramente una delle protagoniste della scorsa edizione di. Il suo percorso con l’ex tronistaha appassionato i telespettatori. Il loro rapporto è stato molto forte, caratterizzato da una forte attrazione mentale e da parecchi scontri. La stessa Maria De Filippi ha sempre mostrato una particolare attenzione nei confronti dell’ex corteggiatrice, aiutandola spesso a riflettere sulle reali intenzioni del tronista.infatti ha seguito il suo cuore scegliendo la rivale...

Advertising

robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - lucianonobili : La storia di un gruppo di donne e uomini liberi, guidati da un leader coraggioso che da soli contro tutti, rischian… - lauraboldrini : Buon vento a @resqpeople. Oggi la nave è in mare per salvare vite umane. Non sarà mai abbastanza la nostra ricono… - GPiziarte : RT @robersperanza: Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei citt… - jvdithemerald : intanto non ti azzardare a paragonare le donne a quelle latrine perché le prime se sono lesbiche per forza di cose… -