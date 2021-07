Università, Bologna e Padova si confermano le migliori in Italia. Ranking Censis (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) nelle prime due posizioni si confermano Università di Bologna, prima con un punteggio complessivo pari a 91,8, inseguita dall'Università di Padova (88,7). Sono i risultati dell'annuale classifica degli atenei Italiani del Censis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) Tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) nelle prime due posizioni sidi, prima con un punteggio complessivo pari a 91,8, inseguita dall'di(88,7). Sono i risultati dell'annuale classifica degli ateneini del. L'articolo .

Advertising

Radio1Rai : ??#Università La pandemia non blocca le #immatricolazioni che anzi crescono del 4,4% con una forte prevalenza di… - Tg3web : Non finisce ancora la prigionia di Patrik Zaky: I giudici del Cairo prolungano per l'ennesima volta la carcerazione… - VittorioSgarbi : L’Egitto uno dei più spietati regimi dittatoriali. Altri 45 giorni di carcere preventivo per Patrick Zaki, studente… - ProDocente : Università, Bologna e Padova si confermano le migliori in Italia. Ranking Censis - orizzontescuola : Università, Bologna e Padova si confermano le migliori in Italia. Ranking Censis -