Una Vita, anticipazioni 20 luglio: Acacias piange Marcia (Di lunedì 19 luglio 2021) La morte drammatica di Marcia Sampaio devasterà Acacias, come rivelano le anticipazioni di Una Vita di martedì 20 luglio. La giovane si è recata ad un appuntamento con Genoveva nel parco, dove la nobildonna è arrivata con un velo nero sul volto per non farsi scoprire da nessuno. Tuttavia, Cesareo ha scorto la sua sagoma da lontano e ha iniziato a seguirla, incuriosito da quella figura e convinto si trattasse proprio della moglie di Felipe, ma è stato distratto dalle urla di una signora che ha invocato aiuto per aver subito un tentativo di furto. A quel punto, il guardiano ha perso di vista la dama ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 luglio 2021) La morte drammatica diSampaio devasterà, come rivelano ledi Unadi martedì 20. La giovane si è recata ad un appuntamento con Genoveva nel parco, dove la nobildonna è arrivata con un velo nero sul volto per non farsi scoprire da nessuno. Tuttavia, Cesareo ha scorto la sua sagoma da lontano e ha iniziato a seguirla, incuriosito da quella figura e convinto si trattasse proprio della moglie di Felipe, ma è stato distratto dalle urla di una signora che ha invocato aiuto per aver subito un tentativo di furto. A quel punto, il guardiano ha perso di vista la dama ...

