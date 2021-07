Una ‘sana’ estate italiana: poniamo il cittadino al centro (Di lunedì 19 luglio 2021) Siamo in estate e tutti abbiamo voglia di vacanze. Ora che abbiamo anche vinto il campionato europeo di calcio ci sentiamo più forti rispetto alle altre nazioni che, in questo anno e mezzo di sofferenza globale, ci hanno sempre visto come la nazione che ha reagito peggio alla pandemia, soprattutto nelle fasi iniziali, a causa della carenze dettate da chi avrebbe dovuto proteggerci e non lo ha fatto. L’8 luglio è cominciata infatti al Tribunale di Roma la prima udienza del processo per le vittime di Bergamo. Credo che Ranieri Guerra e Roberto Speranza dovrebbero alzarsi dalle loro sedie dorate liberandole almeno per il tempo necessario a spiegare alle 500 famiglie della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Siamo ine tutti abbiamo voglia di vacanze. Ora che abbiamo anche vinto il campionato europeo di calcio ci sentiamo più forti rispetto alle altre nazioni che, in questo anno e mezzo di sofferenza globale, ci hanno sempre visto come la nazione che ha reagito peggio alla pandemia, soprattutto nelle fasi iniziali, a causa della carenze dettate da chi avrebbe dovuto proteggerci e non lo ha fatto. L’8 luglio è cominciata infatti al Tribunale di Roma la prima udienza del processo per le vittime di Bergamo. Credo che Ranieri Guerra e Roberto Speranza dovrebbero alzarsi dalle loro sedie dorate liberandole almeno per il tempo necessario a spiegare alle 500 famiglie della ...

Ultime Notizie dalla rete : Una ‘sana’ Una ‘sana’ estate italiana: poniamo il cittadino al centro Il Fatto Quotidiano