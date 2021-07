Una pezza di Lundini stasera e domani su Rai2 per il finale di stagione | Maccio Capatonda tra gli ospiti

(Di lunedì 19 luglio 2021) Unadiarriva al grandella primae si sdoppia: il programma comico andrà in onda siachesu. Unadifesteggia ildicon un doppio appuntamento: il programma "inadeguato" andrà in onda eccezionalmentesu, alle 22:55 in questo 19 luglio, un po' più tardi - alle 23:10 - nella solita collocazione del martedì. La puntata di, come sempre ...

di Lundini festeggia il finale di stagione con un doppio appuntamento: il programma "inadeguato" andrà in onda eccezionalmente stasera e domani su Rai2 , alle 22:55 in questo 19 luglio, un ...