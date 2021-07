Una Jaguar E - Type del '65 all'asta: il contachilometri segna solo 8mila miglia (Di lunedì 19 luglio 2021) La Jaguar E - Type è di sicuro una delle auto più belle e amate di tutti i tempi, da sempre preda ambita per i collezionisti. Il prossimo mese a Pebble Beach la casa d'aste Gooding & Co ne metterà a ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) LaE -è di sicuro una delle auto più belle e amate di tutti i tempi, da sempre preda ambita per i collezionisti. Il prossimo mese a Pebble Beach la casa d'aste Gooding & Co ne metterà a ...

Advertising

GigiEinaudi : @machedavero @riotta dovrei rottamare la mia Jaguar Double-six 12 cilindri per una macchinina a pile dunque? - Jaguar_78 : @GiorgiaMeloni Una volta eravate il partito del rispetto delle regole e delle leggi. Tempi che cambiano - annalisa1974 : Dovrei incominciare a valutare l'ipotesi di cambiare macchina (andiamo per i 15...). Finalmente una mi piace. Pecca… - Jaguar_in_Waves : RT @ffabiolat_: La semplicità e la dolcezza fanno di te una donna forte?? DAYMELLO X CANNES - StefaniSer : RT @PresMoratti: Mi ricorderò sempre una puntata di Top Gear in cui L’odioso spilungone in occasione di un test drive tra una Jaguar e una… -