Un Posto al Sole, trama 19 luglio: realtà ingestibili (Di lunedì 19 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 19 luglio 2021 con la decisione di Filippo che comunque sarà difficile da affrontare anche per Serena. Filippo torna a casa da Serena Nuova puntata Un Posto al Sole oggi 19 luglio 2021 dove ci saranno tante decisioni da prendere e realtà da affrontare. Gli spoiler Un Posto al Sole non lasciano dubbi e ora per Sartori è arrivato il momento di combattere per la sua memoria. Ferri gli è stato accanto dopo il risveglio traumatico e Ornella sta facendo di tutto per fargli recuperare la memoria. Se ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 192021 con la decisione di Filippo che comunque sarà difficile da affrontare anche per Serena. Filippo torna a casa da Serena Nuova puntata Unaloggi 192021 dove ci saranno tante decisioni da prendere eda affrontare. Gli spoiler Unalnon lasciano dubbi e ora per Sartori è arrivato il momento di combattere per la sua memoria. Ferri gli è stato accanto dopo il risveglio traumatico e Ornella sta facendo di tutto per fargli recuperare la memoria. Se ...

