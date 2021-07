UN POSTO AL SOLE | martedì 20 luglio 2021 la soap cambia orario | ecco a che ora andrà in onda

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’episodio numero 5.742 di UPAS,20ineccezionalmente ALLE ORE 20:20!!!le trame ufficiali. Il ritorno a casa di Filippo (Michelangelo Tommaso) crea un certo disagio in lei e le cose prenderanno una piega preoccupante. Motivato da Franco (Peppe Zarbo), Jimmy (Gennaro De Simone) troverà finalmente il coraggio di farsi valere. Renato (Marzio Honorato), in maniera del tutto fortuita, scoprirà qualcosa che Niko (Luca Turco) gli aveva nascosto. Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre anticipazioni e curiosità ...

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 20 luglio 2021: Il rientro a casa di Filippo (Michelangelo Tommaso) non sarà facile: si crea un ... Gli spoiler della soap opera napoletana Un posto al sole riservano molte sorprese per i telespettatori di Rai 3. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 luglio, Filippo verrà dimesso dall ...