Un posto al sole, anticipazioni 20 luglio: Jimmy si fa valere (Di lunedì 19 luglio 2021) Svolta importante in arrivo per il piccolo Jimmy, il quale come rivelano le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda domani 20 luglio, riuscirà finalmente a farsi valere grazie ai consigli di Franco ed affronterà le sue paure. Nel frattempo, Filippo tornerà a casa e la convivenza con Serena e la piccola Irene sarà davvero difficile al punto tale che le cose prenderanno una piega davvero complicata. Infine, Renato scoprirà un segreto di Niko in maniera del tutto casuale. Un posto al sole, trama 20 luglio: Filippo torna ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 luglio 2021) Svolta importante in arrivo per il piccolo, il quale come rivelano leUnalinerenti la puntata in onda domani 20, riuscirà finalmente a farsigrazie ai consigli di Franco ed affronterà le sue paure. Nel frattempo, Filippo tornerà a casa e la convivenza con Serena e la piccola Irene sarà davvero difficile al punto tale che le cose prenderanno una piega davvero complicata. Infine, Renato scoprirà un segreto di Niko in maniera del tutto casuale. Unal, trama 20: Filippo torna ...

