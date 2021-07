Un Posto al Sole Anticipazioni 20 luglio 2021: Renato sotto shock! Niko gli ha nascosto un grande segreto... (Di lunedì 19 luglio 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 20 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Renato scopre che Niko gli sta nascondendo un grosso segreto. Leggi su comingsoon (Di lunedì 19 luglio 2021) Scopriamo insieme ledi Unaldella Puntata del 20. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,scopre chegli sta nascondendo un grosso

Advertising

inabruzzo : RT @agrilameridiana: Hai presente quel posto in cui quando il sole tramonta squarcia le nuvole facendoti rimanere senza fiato? Ecco lì sott… - agrilameridiana : Hai presente quel posto in cui quando il sole tramonta squarcia le nuvole facendoti rimanere senza fiato? Ecco lì s… - Ginko_21 : @ziogregorin_ Bello l'omaggio all'indimenticabile Giò di Un posto al sole - JoIloveJu : Mi prendo una pausa. Questo social non fa più per me. Io sono una persona allegra, che vede sempre il sole ... ques… - Gianfry64 : @EsercitoCrucian Ci sarà un motivo se quel 'posto' è anche detto 'laddove non batte il sole' -