Un monumento per Margherita Hack, chi c’è dietro alla prima statua per una donna a Milano (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre il dibattito sul politically correct oscura le peggiori profezie di Orwell – ora qualcuno propone il termine “mestruator” al posto di “donna” – l’idea di dedicare una statua a Margherita Hack, getta un raggio di luce su una città, Milano, che, solo ieri, discuteva se imbrattare o abbattere il busto di Montanelli. E’ interessante il fatto che a lanciare la proposta nel 2019 sia stata milanese venuta da lontano: la sociologa Angelica Vasile, “la consigliera (Pd) che venne dal freddo”. “Sono nata nel 1984 in una notte d’inverno in Romania, dove faceva ancora più freddo per le restrizioni al consumo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre il dibattito sul politically correct oscura le peggiori profezie di Orwell – ora qualcuno propone il termine “mestruator” al posto di “” – l’idea di dedicare una, getta un raggio di luce su una città,, che, solo ieri, discuteva se imbrattare o abbattere il busto di Montanelli. E’ interessante il fatto che a lanciare la proposta nel 2019 sia stata milanese venuta da lontano: la sociologa Angelica Vasile, “la consigliera (Pd) che venne dal freddo”. “Sono nata nel 1984 in una notte d’inverno in Romania, dove faceva ancora più freddo per le restrizioni al consumo ...

Ultime Notizie dalla rete : monumento per Denunciato chi danneggiò il monumento a Cavour Dalla Questura di Vercelli comunicano di aver identificato l'uomo che durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia all'Europeo aveva danneggiato una decorazione del monumento a Cavour.

"Un monumento al biscotto del Lagaccio", la proposta presentata da due consiglieri di municipio

