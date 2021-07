Un giornalista positivo sul volo per Tokyo | ecco tutti gli atleti presenti sull' aereo

(Di lunedì 19 luglio 2021) C'è ansia tra gliitaliani, partiti per le Olimpiadi di: unè risultatoal Covid - 19 al test fatto all'interno dell'aeroporto giapponese. All'interno delc'...

C'è ansia tra gli atleti italiani, partiti per le Olimpiadi di Tokyo: unè risultatoal Covid - 19 al test fatto all'interno dell'aeroporto giapponese. All'interno del volo c'erano presenti diversi atleti azzurri, tra cui la squadra di nuoto, la ...Il Covid - 19 tiene banco ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 che inizieranno tra 4 giorni. Oltre agli atleti, trovatoal virus unitaliano All'inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 mancano appena 4 giorni che, neanche a dirlo, c'è già una medaglia d'oro: l'epidemia di coronavirus . È infatti il ...Dopo un tampone negativo alla partenza, un giornalista, partito con degli atleti italiani per Tokyo, è risultato positivo al Covid-19 al momento dell’arrivo in Giappone.Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Governo lavora a nuovo decreto, domani la cabina di regia. LIVE ...