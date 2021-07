Ufficiale: Scognamiglio all’Avellino. Risoluzione del contratto con Rocchi (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Avellino tramite il proprio sito Ufficiale, ha annunciato l’arrivo del difensore Gennaro Scognamiglio dal Pescara e la Risoluzione contrattuale con il difensore Gabriele Rocchi. “L’Us Avellino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Pescara, le prestazioni sportive del calciatore Gennaro Scognamiglio. Nato a Gragnano (NA) il 24 aprile 1987, il difensore partenopeo vanta una lunga esperienza tra i professionisti divisa tra i campionati di serie C e serie B. In totale ha collezionato ben 386 presenze tra i professionisti, mettendo a segno 35 gol, con le maglie di Crotone, Cosenza, Juve Stabia, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Avellino tramite il proprio sito, ha annunciato l’arrivo del difensore Gennarodal Pescara e lacontrattuale con il difensore Gabriele. “L’Us Avellino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Pescara, le prestazioni sportive del calciatore Gennaro. Nato a Gragnano (NA) il 24 aprile 1987, il difensore partenopeo vanta una lunga esperienza tra i professionisti divisa tra i campionati di serie C e serie B. In totale ha collezionato ben 386 presenze tra i professionisti, mettendo a segno 35 gol, con le maglie di Crotone, Cosenza, Juve Stabia, ...

