UEFA | gol più bello della stagione | candidato anche il “tiro a giro” di Insigne contro il Belgio

(Di lunedì 19 luglio 2021) La, attraverso il proprio sito, ha aperto un sondaggio per eleggere il miglior gol2020/2021 a livello. Le votazioni si chiuderanno giovedì 29 luglio alle ore 10, tra i candidatiil “” di Lorenzoilnel match valido i quarti di finale di Euro 2020. Di seguito le dieci reti che si contenderanno lo scettro di miglior prodezza a livello continentale: Medhi Taremi (Chelsea – PORTO 0-1) Ritorno quarti di finale diChampions League, ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ??Sosteniamo Lorenzo #Insigne, candidato al Gol della stagione UEFA? #Nazionale #Azzurri… - Vivo_Azzurro : ?? Federico #Chiesa e Lorenzo #Insigne sono tra i candidati al premio 'Gol del Torneo' di #EURO2020 ??? Vota i lor… - zazoomblog : Europei: Uefa rete di Insigne con il Belgio inserito tra 10 candidati a gol più bello - #Europei: #Insigne #Belgio… - LucaMktg : RT @Vivo_Azzurro: #RinascimentoAzzurro ?????? ??Sosteniamo Lorenzo #Insigne, candidato al Gol della stagione UEFA? #Nazionale #Azzurri #VivoA… - vinvolt00 : RT @Vivo_Azzurro: #RinascimentoAzzurro ?????? ??Sosteniamo Lorenzo #Insigne, candidato al Gol della stagione UEFA? #Nazionale #Azzurri #VivoA… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA gol

UEFA.com

Nato a Roma, è figlio del grande Dino: 60 presenze in Nazionale e tre Coppain bacheca (con ... compresa l'ultima stagione a Lavagna dove ha registrato 24 presenze e 3. di fmf...nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vinto tutte e tre le principali competizioni... al suo attivo anche 21 gare e 11con l'Under - 21, con cui ha disputato due Europei di ...Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Il gol di Lorenzo Insigne, con il tiro a giro, contro il Belgio nei quarti di finale dei campionati europei è stato inserito tra le dieci reti candidate a essere votate c ...La Uefa, attraverso il proprio sito, ha aperto un sondaggio per eleggere il miglior gol dell'annata 2020/21, con le votazioni che si chiuderanno giovedì 29 luglio alle ore 10. Tra i candidati anche il ...