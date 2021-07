Trovata eroina in casa di Libero De Rienzo: atteso l’esito dell’autopsia (Di lunedì 19 luglio 2021) Era eroina la polvere bianca Trovata a casa di Libero De Rienzo, morto lo scorso giovedì nella sua abitazione a Roma all’età di 44 anni. Lo scrive l’edizione online del Corriere della Sera, che riporta i risultati delle analisi svolte dal Ris. Il corpo è stato trovato da un amico sul pavimento, la sera dello scorso giovedì, apparentemente stroncato da un malore. Il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e il suo sostituto Francesco Minisci hanno però aperto un fascicolo ipotizzando la morte come conseguenza di altro reato (articolo 586 del codice penale) e hanno incaricato il medico legale del Policlinico ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) Erala polvere biancadiDe, morto lo scorso giovedì nella sua abitazione a Roma all’età di 44 anni. Lo scrive l’edizione online del Corriere della Sera, che riporta i risultati delle analisi svolte dal Ris. Il corpo è stato trovato da un amico sul pavimento, la sera dello scorso giovedì, apparentemente stroncato da un malore. Il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e il suo sostituto Francesco Minisci hanno però aperto un fascicolo ipotizzando la morte come conseguenza di altro reato (articolo 586 del codice penale) e hanno incaricato il medico legale del Policlinico ...

