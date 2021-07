Trofeo Berlusconi | torna la classica del calcio estivo

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo sei anniil, la grandedel. A sfidarsi, il prossimo 31 agosto al U-Power di Monza, i brianzoli e la Juventus.il? Per la prima volta dalla sua istituzione(1991) la sfida non vedrà protagonista il Milan, sempre presente fino al 2021, bensì il Monza, la nuova squadra di Silvio, che dopo aver sfiorato nella scorsa stagione la storica promozione in Serie A, è pronto a riprovarci anche quest’anno sotto la giida del nuovo allenatore, ...

Non è ancora arrivata l'ufficialità, ma la disputa della partita tra Monza e Juventus , amichevole estiva valevole per il, è praticamente cosa certa. Le due squadre, una allenata da Mister Stroppa , al primo anno al Monza, che ora è in ritiro a Ronzone - in Trentino - , l'altra da Massimiliano Allegri , ...Si tratta del ritorno del, andato in scena l'ultima volta nel 2015. Infine, il test più importante è quello dell'8 agosto: ilGamper contro il Barcellona . Il tecnico ...Buone notizie per i nostalgici del calcio d’estate di un tempo. Come riporta Tuttosport, il Trofeo Berlusconi torna a vivere sei anni dopo l’ultima edizione disputata, e vedrà contrapporsi il Monza di ...Dopo sei anni di assenza torna il trofeo "Luigi Berlusconi", creato nel 1991 da Silvio Berlusconi per celebrare.