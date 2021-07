Trenitalia, due nuovi treni Pop per la Sicilia (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il Governo Musumeci continua, senza sosta, a migliorare la mobilità in Sicilia. Lo abbiamofatto con il trasporto su gomma e lo stiamo facendo con quello su ferro”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Marco Falcone, alla cerimonia di consegna di 2 nuovi treni pop avvenuta oggi alla stazione di Taormina-Giardini Naxos. emc/abr/gtr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il Governo Musumeci continua, senza sosta, a migliorare la mobilità in. Lo abbiamofatto con il trasporto su gomma e lo stiamo facendo con quello su ferro”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Marco Falcone, alla cerimonia di consegna di 2pop avvenuta oggi alla stazione di Taormina-Giardini Naxos. emc/abr/gtr/red su Il Corriere della Città.

