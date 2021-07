“Tre interventi al cuore”. UeD: Marco Firpo, cosa è successo all’ex cavaliere di Gemma Galgani (Di lunedì 19 luglio 2021) Marco Firpo, dopo le dichiarazioni di Gemma Galgani, il racconto di un’amica. La dama torinese si è lasciata andare ad alcuni ricordi durante l’intervista per il magazine di Uomini e Donne. Protagonista indiscusso Marco Firpo, con il quale la dama ha ammesso di aver trascorso momenti molto piacevoli. Ed è proprio un’amica dell’ex cavaliere a raccontare qualcosa su di lui. Decide di rompere il silenzio su Facebook, dopo la confessione di Gemma Galgani che in merito a Marco Firpo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021), dopo le dichiarazioni di, il racconto di un’amica. La dama torinese si è lasciata andare ad alcuni ricordi durante l’intervista per il magazine di Uomini e Donne. Protagonista indiscusso, con il quale la dama ha ammesso di aver trascorso momenti molto piacevoli. Ed è proprio un’amica dell’exa raccontare qualsu di lui. Decide di rompere il silenzio su Facebook, dopo la confessione diche in merito aha ...

