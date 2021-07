Trapianti | figlia operaio morto | vorrei incontrare riceventi

(Di lunedì 19 luglio 2021) "Cosa darei per incontrarvi e, semplicemente, abbracciarvi in un profondo silenzio. Cercatemi se per puro caso leggete queste parole e se avete piacere". Questo l'appello lanciato attraverso i social ...

Ho 27 anni, mio fratello 10 anni, mia7 e la mia mamma 50. Viviamo ad Ascoli Piceno. Vi aspettiamo con il cuore in mano. Cosa darei per risentire il suo cuore battere" è l'appello che la ...L'appello delladi Ortenzo Bruni riapre di fatto l'annosa questione del principio dell'anonimato sulla ... Il direttore del Centro Nazionale, Massimo Cardillo, in una intervista al ..."Cosa darei per incontrarvi e, semplicemente, abbracciarvi in un profondo silenzio. Cercatemi se per puro caso leggete queste parole e se avete piacere". (ANSA) ...L’appello della figlia di Ortenzo Bruni riapre di fatto l’annosa questione del principio dell’anonimato sulla donazione degli organi. In Italia c’è una legge, la numero 91 del 1999, che vieta tassativ ...