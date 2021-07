Tragica morte per suicidio: l’Uruguay sospende il campionato (Di lunedì 19 luglio 2021) La Tragica morte per suicidio di Williams Martinez ha sconvolto il mondo del calcio, soprattutto in Uruguay, che ha deciso di sospendere il campionato in segno di rispetto per l’ex calciatore. La federazione, con un comunicato ufficiale, ha sancito lo stop di partite e di allenamenti per riflettere su quanto accaduto. Ecco qui il tweet della federazione uruguagia: https://twitter.com/CampeonatoAUF/status/1416736489401110530 L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Laperdi Williams Martinez ha sconvolto il mondo del calcio, soprattutto in Uruguay, che ha deciso dire ilin segno di rispetto per l’ex calciatore. La federazione, con un comunicato ufficiale, ha sancito lo stop di partite e di allenamenti per riflettere su quanto accaduto. Ecco qui il tweet della federazione uruguagia: https://twitter.com/CampeonatoAUF/status/1416736489401110530 L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

