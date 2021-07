Tragedia in Uruguay: il difensore Martinez si suicida, il campionato viene sospeso (Di lunedì 19 luglio 2021) Tragedia in Uruguay: il difensore del Villa Teresa, Williams Martinez, si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica. Il 38enne militava nella seconda divisione uruguaiano. La Federazione ha emanato ordine di sospensione della prossima giornata di campionato per rispetto verso il giocatore. De acuerdo con la resolución de la MUFP, la cual solicita la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa como consecuencia del fallecimiento del jugador Williams Martinez, la Mesa Ejecutiva resuelve suspender los partidos pendientes de la 11a Etapa del Torneo Apertura. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021)in: ildel Villa Teresa, Williams, si è tolto la vita nella notte tra sabato e domenica. Il 38enne militava nella seconda divisione uruguaiano. La Federazione ha emanato ordine di sospensione della prossima giornata diper rispetto verso il giocatore. De acuerdo con la resolución de la MUFP, la cual solicita la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa como consecuencia del fallecimiento del jugador Williams, la Mesa Ejecutiva resuelve suspender los partidos pendientes de la 11a Etapa del Torneo Apertura. ...

