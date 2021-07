Tour de France 2021: le pagelle finali di Angelo Costa (Di lunedì 19 luglio 2021) Tadej Pogacar ha vinto da dominatore il Tour de France 2021 . Per lui anche la maglia a pois di miglior scalatore e, ovviamente, quella bianca di miglior giovane. Sul podio di Parigi con lo sloveno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Tadej Pogacar ha vinto da dominatore ilde. Per lui anche la maglia a pois di miglior scalatore e, ovviamente, quella bianca di miglior giovane. Sul podio di Parigi con lo sloveno ...

Advertising

SpazioCiclismo : Ieri, André Greipel ha disputato la sua ultima tappa al Tour de France #TDF2021 - lUltimoUomo : Ha vinto il Tour nella prima settimana, correndo in maniera tranquilla senza forzare i propri limiti. - infoitsport : Tour de France 2021, Mark Cavendish: 'Non avrei mai immaginato di arrivare a Parigi in Maglia Verde' - ferngasp : RT @SpazioCiclismo: Dopo tre settimane di #TDF2021, Jan Bakelants e compagni riceveranno solo 1500 € a testa. 'E al Giro, alla Vuelta e nel… - SpazioCiclismo : Dopo tre settimane di #TDF2021, Jan Bakelants e compagni riceveranno solo 1500 € a testa. 'E al Giro, alla Vuelta e… -