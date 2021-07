Tour de France 2021, il pagellone. Pogacar imprendibile, Ineos sfortunata. Cattaneo coraggioso (Di lunedì 19 luglio 2021) Si è conclusa la 108ma edizione del Tour de France. Una Grande Boucle senza storia e padroneggiata sin dalla prima settimana da Tadej Pogacar, imprendibile. Ai suoi diretti avversari non sono rimaste altro che briciole, piazzamenti per alcuni sorprendenti, come il secondo posto di Jonas Vingegaard, per altri al 50% delle aspettative, come il suo diretto inseguitore Richard Carapaz. La scarna spedizione azzurra è stata salvata per metà da Mattia Cattaneo, che ha lottato fino all’ultimo per la top 10 della generale; sfortunato invece il campione nazionale Sonny Colbrelli. Contestualmente questo è stato il ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Si è conclusa la 108ma edizione delde. Una Grande Boucle senza storia e padroneggiata sin dalla prima settimana da Tadej. Ai suoi diretti avversari non sono rimaste altro che briciole, piazzamenti per alcuni sorprendenti, come il secondo posto di Jonas Vingegaard, per altri al 50% delle aspettative, come il suo diretto inseguitore Richard Carapaz. La scarna spedizione azzurra è stata salvata per metà da Mattia, che ha lottato fino all’ultimo per la top 10 della generale; sfortunato invece il campione nazionale Sonny Colbrelli. Contestualmente questo è stato il ...

RaiNews : Il belga vince in volata la 21/a e ultima tappa del Tour de France 2021, nel giorno della festa per lo sloveno, al… - Radio3tweet : Sono grato ai miei compagni di squadra che hanno sofferto per me, e forse più di me: così disse Gino Bartali all'ar… - Gazzetta_it : Pogacar re del Tour: parata trionfale per la doppietta. A Parigi terza gioia di Van Aert #TourdeFrance - zazoomblog : Tour de France 2021 il pagellone. Pogacar imprendibile Ineos sfortunata. Cattaneo coraggioso - #France #pagellone.… - zazoomblog : Tour de France 2021 il pagellone. Pogacar imprendibile Ineos sfortunata. Cattaneo coraggioso - #France #pagellone.… -