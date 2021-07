Tottenham | Gattuso | “Mancato arrivo? Una storia che mi ha fatto male | non sono così”

(Di lunedì 19 luglio 2021)? Delusione grande, noncome mi descrivono gli inglesi. Queste le parole di Rino, ex tecnico di Napoli e Fiorentina intervenuto in merito al suoapprodo sulla panchina deldopo la celere conclusione...

NAPOLI - Gennaroha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino . Queste le sue parole a cominciare dal: 'La delusione è stata grande, mi hanno descritto in modo ...L'ex allenatore del Napoli Rinoha rilasciato un'intervista che è possibile leggere inn versione integrale su Il Mattino ...? Non riesco a dimenticare le accuse di omofobia, mi hanno ...Tutta l'intervista del Messaggero a "Ringhio libero" è un sospiro irrisolto. Si auto-elegge tra "i top": "dovevo esserci anche io" ...Queste le parole di Rino Gattuso, ex tecnico di Napoli e Fiorentina intervenuto in merito al suo mancato approdo sulla panchina del Tottenham dopo la celere conclusione del suo rapporto con il club ...