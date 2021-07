Torna il Trofeo Berlusconi | il Monza sfiderà la Juventus

(Di lunedì 19 luglio 2021) Buone notizie per i nostalgici del calcio d’estate di un tempo. Come riporta Tuttosport, ila vivere sei anni dopo l’ultima edizione disputata, e vedrà contrapporsi ildi Galliani econtro la: appuntamento sabato 31 luglio, allo stadio Brianteo. Il, ufficialmente chiamatoLuigi, era stato voluto L'articolo

Gara due ha visto gli stessi tre protagonisti, con Fino che ha vinto nuovamente ea casa con ... Classe Thundervolt La bandiera rossa data dal Direttore di Gara ha interrotto gara uno...In programma gare per i trofei Pirelli Cup, Dunlop Cup,italiano Amatori e Yamaha R3 Cup . Biglietti anche in prevendita sul sito www. Ticketone.it con formula print to home del tagliando d'...Come racconta Tuttosport, potrebbe esserci Ronaldo per uno scampolo di partita (avrebbe una settimana di lavoro nelle gambe) Il trentennale delsi farà. Non sarà il rossonero del Milan, ma sarà il bian ...Dopo sei anni di assenza torna il trofeo "Luigi Berlusconi", creato nel 1991 da Silvio Berlusconi per celebrare.