Torino | annunciata amichevole contro l’Az Alkmaar l’8 agosto

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ilha annunciato una nuovaprecampionato. I granata sfideranno l’8, squadra olandese arrivata terza nell’ultimo campionato, dietro solo ad Ajax e Psv Eindhoven. Fischio d’inizio alle ore 16 nella città dei Paesi Bassi. Impegno di prestigio, quindi, per i granata, che la settimana successiva scenderanno in campo per la prima partita ufficiale della stagione 2021/2022: il 15, infatti, la squadra del neo tecnico Ivan Juric affronterà il Vicenza nel turno preliminare della Coppa Italia. CALENDARIO AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A ...

