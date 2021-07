Tolisso Juve: il Bayern Monaco fissa il prezzo per il centrocampista (Di lunedì 19 luglio 2021) Tolisso Juve: il Bayern Monaco ha fissato il prezzo per il centrocampista francese accostato anche ai bianconeri C’è anche Corentin Tolisso tra le alternative a centrocampo in casa Juventus. Il francese è in uscita dal Bayern Monaco ed è stato accostato anche al club bianconero. La società bavarese, però, non ha intenzione di fare sconti e, secondo quanto riportato da L’Equipe, avrebbe fissato il prezzo a 20 milioni di euro. È questa la cifra necessaria per convincere i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021): ilhato ilper ilfrancese accostato anche ai bianconeri C’è anche Corentintra le alternative a centrocampo in casantus. Il francese è in uscita daled è stato accostato anche al club bianconero. La società bavarese, però, non ha intenzione di fare sconti e, secondo quanto riportato da L’Equipe, avrebbeto ila 20 milioni di euro. È questa la cifra necessaria per convincere i ...

