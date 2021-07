Tokyo | positivo un giornalista italiano | sul suo volo c’era Italbasket e Quadarella

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’allarme ora riguarda anche la Nazionale italiana All’arrivo atutte le persone che in qualche modo prenderanno parte all’edizione dei Giochi 2020 vengono testate. Nelle ultime ore, dopo unproveniente da Roma, è stata riscontrata anche la positività di un. Per ora riguarda l’unico caso circoscritto ma sale la preoccupazione visto che sul suola Nazionale Italiana di Basket, il team del Ciclismo e la nuotatrice Simona. Per ora nessuno degli azzurri è stato messo in isolamento, protocollo da attuare in caso di contatto ...