Tokyo, positivo giornalista italiano (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Un giornalista italiano arrivato ieri all'aeroporto di Tokyo Haneda, proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo al Covid dopo un tampone salivare. Il caso è stato confermato dall'ambasciata d'Italia nella capitale giapponese. Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Unitaliano arrivato ieri all'aeroporto diHaneda, proveniente da Roma Fiumicino, è risultatoal Covid dopo un tampone salivare. Il caso è stato confermato dall'ambasciata d'Italia nella capitale giapponese.

