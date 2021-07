Tokyo, nuovo caso Covid nel Villaggio olimpico ma per il Cio 'ok ad allenamenti' (Di lunedì 19 luglio 2021) A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi nuovi contagi nelle delegazioni anche se l'organizzazione afferma che il numero dei casi di queste ore è estremamente basso, inferiore alle attese Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 luglio 2021) A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi nuovi contagi nelle delegazioni anche se l'organizzazione afferma che il numero dei casi di queste ore è estremamente basso, inferiore alle attese

Cerchi nel grano ma olimpici: land art in omaggio ai Giochi di Tokyo Prima di Tokyo c'erano state Rio e Londra: Dario Gambarin rilancia l'omaggio ai cerchi olimpici con la sua ... Non nuovo a queste imprese, Gambarin si è di recente ispirato allo sport, regalando il ...

Olimpiadi di Tokyo, nuovo positivo al Covid: i casi salgono a 58 Livesicilia.it Sulla Nuova del 20 luglio un inserto di 16 pagine sulle Olimpiadi SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 20 luglio un inserto di 16 pagine in regalo ai lettori dedicato interamente alle Olimpiadi che si apriranno il 24 luglio a Tokyo. Nell'inserto tutti i sardi che parte ...

Tokyo: farfalle azzurre della ritmica pronte a volare Le farfalle azzurre pronte per tornare a volare e le regine italiane nell'individuale Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. L'Italia della ginnastica ritmica non vede l'ora di riprendere da d ...

