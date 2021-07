Tokyo 2021 | i nuotatori Veronika Andrusenko ed Aleksandr Kudashev autorizzati a gareggiare alle Olimpiadi

Advertising

Agenzia_Ansa : Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta dei primi casi che rig… - Agenzia_Ansa : Il tennista romano Matteo Berrettini rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo. E' alle prese con un 'risentimento muscolare… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - lifestyleblogit : Tokyo 2020, avvistato in stazione atleta ugandese scomparso - - nicolarsr : Questo rapporto sintetizza i dati raccolti #darkweb e delle fonti di intelligence open source (#OSINT) per analizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2021

QUOTIDIANO NAZIONALE

La Toyota - uno dei principali sponsor delle Olimpiadi di2020 - non intende trasmettere più i video pubblicitari in Giappone, e il suo presidente, Akio ... 19 luglio, 19 lug 08:08 - Toyota Morto, uno dei principali sponsor delle Olimpiadi estive di, ha deciso di non trasmettere alcuna pubblicità televisiva in Giappone...Coco Gauff non farà il suo debutto olimpico. La giovane stella del tennis ha rivelato domenica di essere risultata positiva al coronavirus e non giocherà ai Giochi di Tokyo 2020. "Sono così triste di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - La Borsa di Tokyo ha chiuso in brusco calo, ancora stressata dalla crisi sanitaria in Giappone ...