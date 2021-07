Tokyo 2020, volley maschile: favorite e outsider, le avversarie dell’Italia (Di lunedì 19 luglio 2021) Manca sempre meno al via del torneo maschile di volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma chi sono le favorite? I primi due nomi che vengono in mente sono senz’altro Polonia e Brasile. La prima ha vinto gli ultimi due Mondiali, la seconda è campione olimpico in carica dopo il titolo casalingo conquistato a Rio 2016 battendo l’Italia in finale. Lo stop di oltre un anno causa Covid-19 sembra non aver cambiato i valori in campo, visto quanto fatto dalle due squadre durante la volleyball Nations League di Rimini di qualche settimana fa. Proprio Polonia e Brasile hanno infatti raggiunto la ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Manca sempre meno al via del torneodialle Olimpiadi di, ma chi sono le? I primi due nomi che vengono in mente sono senz’altro Polonia e Brasile. La prima ha vinto gli ultimi due Mondiali, la seconda è campione olimpico in carica dopo il titolo casalingo conquistato a Rio 2016 battendo l’Italia in finale. Lo stop di oltre un anno causa Covid-19 sembra non aver cambiato i valori in campo, visto quanto fatto dalle due squadre durante laball Nations League di Rimini di qualche settimana fa. Proprio Polonia e Brasile hanno infatti raggiunto la ...

