Tokyo 2020 | Toyota ritira i video promozionali

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il prossimo 23 luglio inizieranno i Giochi Olimpici di. Anche se arrivano continue defezioni da parte degli atleti e il numero in aumento di casi Covid spaventa, le Olimpiadi si dovrebbero tenere regolarmente. Nel frattempo, però, è arrivata un’altra notizia che non fa ben sperare:, uno tra i maggiori sponsor di, non intende più trasmettere ipubblicitari in Giappone. A ciò si aggiunge che Akio Toyoda, il presidente della, non parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi. Il motivo per cui alcune aziende sono restie nel pubblicizzare l’evento ...