Tokyo 2020, sponsor Toyota non trasmetterà spot su Olimpiadi (Di lunedì 19 luglio 2021) Passo indietro per Toyota Motor Corp. in vista dell’Olimpiade di Tokyo 2020. Tra i principali sponsor della manifestazione a cinque cerchi. la multinazionale ha deciso che non trasmetterà spot televisivi relativi ai Giochi e che il suo presidente non parteciperà alla cerimonia di apertura. La decisione è stata presa per evitare di vedere associato il proprio marchio a un evento fortemente criticato dall’opinione pubblica, che teme la diffusione del coronavirus. Toyota, che aveva già preparato degli spot con alcuni atleti presenti a Tokyo, ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Passo indietro perMotor Corp. in vista dell’Olimpiade di. Tra i principalidella manifestazione a cinque cerchi. la multinazionale ha deciso che nontelevisivi relativi ai Giochi e che il suo presidente non parteciperà alla cerimonia di apertura. La decisione è stata presa per evitare di vedere associato il proprio marchio a un evento fortemente criticato dall’opinione pubblica, che teme la diffusione del coronavirus., che aveva già preparato deglicon alcuni atleti presenti a, ...

