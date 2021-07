Tokyo 2020 | Sky Brown | «Alle Olimpiadi con lo skateboard per ispirare le ragazze»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il collegamento per l’intervista è fatto su Zoom, ma la lontananza non si sente. Il sorriso che non sembra abbandonarla mai sembra quasi un simbolo della California in cui Sky Brown, 13 anni, si allena per le Olimpiadi, quando non è in Giappone, dove è nata. La sua nazionalità è però è britannica per parte di padre e per il team GB va a Tokyo 2020, la più giovane della spedizione, appena 13 anni, ma con la possibilità concreta di puntare a una medaglia, anche del metallo più prezioso.