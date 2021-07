Tokyo 2020, giornalista italiano positivo sul volo: a bordo l’Italbasket e gli azzurri del ciclismo (Di lunedì 19 luglio 2021) Tokyo 2020, giornalista italiano positivo sul volo: diversi azzurri in ansia Ore d’ansia per diversi atleti italiani che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020, al via il 23 luglio. Un giornalista italiano che sarebbe arrivato domenica all’aeroporto di Tokyo Haneda, proveniente da Roma Fiumicino, è infatti risultato positivo al Covid dopo un tampone salivare ed è al momento in un hotel Covid dove dovrebbe rimanere una decina di giorni. Il caso è stato confermato ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021)sul: diversiin ansia Ore d’ansia per diversi atleti italiani che prenderanno parte alle Olimpiadi di, al via il 23 luglio. Unche sarebbe arrivato domenica all’aeroporto diHaneda, proveniente da Roma Fiumicino, è infatti risultatoal Covid dopo un tampone salivare ed è al momento in un hotel Covid dove dovrebbe rimanere una decina di giorni. Il caso è stato confermato ...

