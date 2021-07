Advertising

Agenzia_Italia : Berrettini rinuncia alle Olimpiadi per infortunio, 'devastato' - LaStampa : Vademecum di Tokyo 2020: la cerimonia di apertura, gli orari delle gare, i canali e l’elenco degli atleti Azzurri - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - LouiseODonoghu2 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Berrettini, addio #Olimpiadi : l'azzurro costretto al riposo per un risentimento muscolare - fisco24_info : Tokyo 2020, giornalista italiano positivo al Covid in Giappone: Era sullo stesso volo di diversi atleti azzurri che… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi) tutte le gare delle Olimpiadi di. DAZN - tutta la Serie ...Il conto alla rovescia verso la Cerimonia d'Apertura di, prevista per le ore 13 italiane di venerdì 23 luglio, procede spedito e inesorabile, ma è accompagnato da notizie sempre più inquietanti riguardo i casi di positività al Coronavirus che ...Ok agli allenamenti per gli atleti che hanno avuto "contatti stretti" con positivi al Covid, ma non per tutti: mentre salgono i casi di contagi ai Giochi, fuori e dentro il villaggio, è caos su quanti ...Nuovi problemi per l'organizzazione dei Giochi: 14 tonnellate di molluschi hanno invaso la Sea Forest Watreway ...