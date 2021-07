Tokyo 2020, ginnastica ritmica: gli italiani in gara, tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 19 luglio 2021) La ginnastica ritmica italiana si presenta ai Giochi Olimpici di Tokyo con l’en plein di ginnaste disponibili. Infatti, oltre alla squadra nazionale delle cosiddette “Farfalle azzurre”, ci sono le due individualiste Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. Il programma olimpico prevede, per la disciplina, soltanto il concorso generale dei gruppi e quello individuale. Si inizia proprio con quest’ultimo, nella notte di venerdì 6 agosto (dalle ore 3.20 italiane), che vedrà protagoniste i due avieri dell’Aeronautica Militare: entrambe hanno strappato un pass olimpico per nazione grazie ai piazzamenti nel Mondiale di Baku ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Laitaliana si presenta ai Giochi Olimpici dicon l’en plein di ginnaste disponibili. Infatti, oltre alla squadra nazionale delle cosiddette “Farfalle azzurre”, ci sono le due individualiste Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. Il programma olimpico prevede, per la disciplina, soltanto il concorso generale dei gruppi eindividuale. Si inizia proprio con quest’ultimo, nella notte di venerdì 6 agosto (dalle ore 3.20 italiane), che vedrà protagoniste i due avieri dell’Aeronautica Militare: entrambe hanno strappato un pass olimpico per nazione grazie ai piazzamenti nel Mondiale di Baku ...

