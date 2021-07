Tokyo 2020, Campagna: “Siamo concentrati: nulla può scalfire il nostro obiettivo” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Seppure nelle restrizioni, Siamo concentrati sull’obiettivo: quando una squadra o un’atleta vuole vincere non si fa condizionare dagli ‘aspetti esterni’. Noi dovremo essere bravi e lo saremo: nulla può scalfire il nostro obiettivo, né le restrizioni, né la difficoltà di dover fare tamponi ogni giorno. E’ una procedura, l’accettiamo per rispetto del Giappone, per rispetto del sistema organizzativo. Però noi andiamo lì per giocare, cercare di fare bene e portare in alto i colori dell’Italia”. Sono queste le parole di Sandro Campagna, ct del Settebello, poco ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) “Seppure nelle restrizioni,sull’: quando una squadra o un’atleta vuole vincere non si fa condizionare dagli ‘aspetti esterni’. Noi dovremo essere bravi e lo saremo:puòil, né le restrizioni, né la difficoltà di dover fare tamponi ogni giorno. E’ una procedura, l’accettiamo per rispetto del Giappone, per rispetto del sistema organizzativo. Però noi andiamo lì per giocare, cercare di fare bene e portare in alto i colori dell’Italia”. Sono queste le parole di Sandro, ct del Settebello, poco ...

