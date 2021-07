Tokyo 2020, Barbie alle Olimpiadi con la nazionale italiana (Di lunedì 19 luglio 2021) Tokyo 2020, Barbie indossa la divisa della nazionale azzurra e va alle Olimpiadi. Tre Barbie saranno esposte a Casa Italia a Tokyo e, al ritorno in Italia, saranno messe all’asta per le famiglie dei bambini colpiti da leucemia. Indossano outfit firmati EA7 Emporio Armani. Nascono 3 Barbie One-of-a-Kind con outfit firmati EA7 Emporio Armani, per celebrare le donne dell’Italia Team a Tokyo 2020 e supportare la FIAGOP, Federazione italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)indossa la divisa dellaazzurra e va. Tresaranno esposte a Casa Italia ae, al ritorno in Italia, saranno messe all’asta per le famiglie dei bambini colpiti da leucemia. Indossano outfit firmati EA7 Emporio Armani. Nascono 3One-of-a-Kind con outfit firmati EA7 Emporio Armani, per celebrare le donne dell’Italia Team ae supportare la FIAGOP, FederazioneAssociazioni Genitori e Guariti Oncoematologia ...

