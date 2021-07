Tokyo 2020, 3 positivi al Covid nella bolla del villaggio olimpico: 55 in totale. Capo Team Italia: “Tutti isterismi, non si torna indietro” (Di lunedì 19 luglio 2021) Doveva essere un alloggio a prova di Covid e invece anche la “bolla” del villaggio olimpico di Tokyo 2020 ha ceduto alla pandemia. Se fino a qualche giorno fa i casi positivi venivano riscontrati solamente tra gli addetti ai lavori, dando una prima parvenza di invincibilità del sito per il soggiorno degli atleti, ora le imminenti Olimpiadi sembrano minacciate anche “dall’interno” con la comparsa dei primi sportivi nella lista dei contagiati. Sono due gli atleti che hanno contratto il Covid, per un totale di 55 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Doveva essere un alloggio a prova die invece anche la “” deldiha ceduto alla pandemia. Se fino a qualche giorno fa i casivenivano riscontrati solamente tra gli addetti ai lavori, dando una prima parvenza di invincibilità del sito per il soggiorno degli atleti, ora le imminenti Olimpiadi sembrano minacciate anche “dall’interno” con la comparsa dei primi sportivilista dei contagiati. Sono due gli atleti che hanno contratto il, per undi 55 persone ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Toyota ritira video promozionali per Tokyo 2020. Teme un danno di immagine. Il presidente diserterà la cerimonia di… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Tg3web : Sono sempre più allarmanti i rapporti dal Giappone, a cinque giorni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, in piena nuova o… - CianGaia : RT @LaStampa: Vademecum di Tokyo 2020: la cerimonia di apertura, gli orari delle gare, i canali e l’elenco degli atleti Azzurri https://t.c… - Gazzetta_it : Covid, 21 sudafricani e 8 britannici in isolamento: ansia a #Tokyo2020 #Covid -