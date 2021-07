TimVision | il colosso mangia Tv

(Di lunedì 19 luglio 2021) Luigi Gubitosi: «Tim motore dell’innovazione. Una rete comune? Può accelerare il piano per la transizione digitale» Corriere della sera, pagina 11, di Federico De Rosa. «Oggi Tim è sia un incumbent sia una startup -, spiega l’amministratore delegato, Luigi Gubitosi. II manager che da tre anni guida il gruppo di tlc ha avviato un profondo piano di trasformazione e il nuovo profilo dell’ex monopolista dei telefoni si inizia già a vedere -. Restiamo leader nella connettività e nell’infrastruttura, ma abbiamo avviato e stiamo sviluppando attività per il mercato business e per la Pubblica Amministrazione nel cloud, nell’hedge computing, nella cybersecurity, nell’Internet of things e ...

Ultime Notizie dalla rete : TimVision colosso

TvZoom

... con opzioni come Now TV,, Infinity e Disney+. Inoltre, le piattaforme stanno aggiungendo ... la piattaforma ufficiale delUSA per l'intrattenimento per i più piccoli. In questo caso, ...Perché subito dopo l'annuncio dell' accordo con Dazn per trasmettere il campionato di calcio e proprio mentre era in partenza sul mercato il lancio di, Luigi Gubitosi, ad deltelefonico, ha sentito il bisogno di licenziare il direttore commerciale Federico Rigoni, uomo della sua stretta cerchia, sostituendolo con il capo della rete ...Dopo il boom del 2020 lo streaming TV continua a crescere anche nel 2021, con la conferma nel new normal del successo delle piattaforme di contenuti video on de ...Ormai ci siamo: ancora una settimana di attesa, poi – con un anno di ritardo causa Covid – prenderanno il via le attesissime ...