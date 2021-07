Timken chiude sito bresciano | 106 licenziamenti dopo Firenze e Monza

(Di lunedì 19 luglio 2021)l’eliminazione del bloccomiete altre “vittime”. LaCompany, leader nella costruzione di cuscinetti a rotolamento, acciai legati e componenti ha infatti annunciato la chiusura dello stabilimento di Villa Carcina, in provincia di Brescia. Nella sede dell’azienda lavora(va)no 106 dipendenti che hanno immediatamente indetto un presidio davanti ai cancelli della fabbrica. L’azienda, attiva nell’indotto automotive, ha annunciato nella mattinata la chiusura immediata della sede. La Fiom-Cgil di Brescia ha dichiarato che «i lavoratori sono già in sciopero e presidio ...

Timken è un'azienda statunitense attiva nell'indotto automotive, in particolare produce cuscinetti ad alta tecnologia, di prodotti per la trasmissione di potenza e di servizi, tutti mirati a ...